2 giugno litorale laziale celebra gli 80 anni della Repubblica | tutti gli eventi

Il 2 giugno sul litorale laziale si svolgono cerimonie istituzionali, spettacoli gratuiti e aperture straordinarie di musei. Sono previste anche iniziative culturali per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

Roma, 30 maggio 2026 – Cerimonie istituzionali, musica, spettacoli gratuiti, aperture straordinarie dei musei e iniziative culturali. Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, il litorale laziale si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con un calendario diffuso di appuntamenti pubblici, da Ostia a Fiumicino, da Civitavecchia a Nettuno, fino alla provincia di Latina. Il cuore degli eventi sarà rappresentato dalle cerimonie commemorative, con deposizioni di corone d’alloro ai monumenti ai Caduti e momenti di raccoglimento aperti alla cittadinanza. Accanto alle celebrazioni istituzionali, non mancheranno però gli appuntamenti culturali e di intrattenimento, con concerti, festival, mostre e luoghi della cultura visitabili gratuitamente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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