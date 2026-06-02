Dopo le celebrazioni del 2 giugno, la presidente del Consiglio si è incontrata con un paracadutista che non ha potuto effettuare il lancio a causa del vento forte. Il paracadutista ha detto che ci riproveranno in futuro. La presidente ha lasciato i Fori Imperiali senza rilasciare dichiarazioni. La giornata si è conclusa con le tradizionali celebrazioni ufficiali della Festa della Repubblica.

Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA (Agenzia Vista) Roma, 02 giugno 2026 La Presidente della Repubblica Giorgia Meloni è andata via dai Fori Imperiali dopo le celebrazioni della Festa della Repubblica. Mentre andava via la folla ha gridato 'Grande Giorgia' e ha applaudito. Meloni ha ricambiato salutando. Meloni ha anche incontrato un paracadutista con cui ha parlato del mancato volo a causa del forte vento. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Baglioni la polmonite interstiziale. Rimandato al 2027 il “Grandtour” GUARDA . 🔗 Leggi su Iltempo.it

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2 giugno, Meloni incontra paracadutista dopo mancato lancio causa vento forte: Ci rifaremo

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