Il maltempo con vento intenso ha causato il crollo di un albero nel cortile di un istituto comprensivo a Marcianise. In entrambe le città colpite, Caserta e Marcianise, sono stati segnalati danni a causa del forte vento. Le autorità hanno preso provvedimenti e verificato le condizioni degli alberi abbattuti. Nessun altro dettaglio su eventuali feriti o ulteriori danni.

Il maltempo e il vento forte stanno mettendo in ginocchio due città: Caserta e Marcianise. A Marcianise si è verificato il crollo di un albero nel cortile dell'Istituto Comprensivo Aniello Calcara di via Giovan Battista Novelli. Un altro albero si è abbattuto nel cortile dell'Isiss ‘Padre Salvatore Lener’ di via Fratelli Onorato. Inoltre un altro arbusto è precipitato presso l'Istituto Comprensivo Statale ‘Aldo Moro’ di via Tagliamento. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Marcianise e la squadra dei vigili del fuoco del locale distaccamento. A Caserta dei rami spezzati sono precipitati all'interno del cortile del Liceo ‘Armando Diaz’ di via Michele Ferrara, finendo sui motorini parcheggiati. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Alberi abbattuti a causa del forte vento: due città 'flagellate' | FOTO

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