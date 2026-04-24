Albero si abbatte sulla Telesina a causa del forte vento | FOTO

Nella notte tra il 24 aprile e il 25 aprile, le forti raffiche di vento hanno causato l’abbattimento di un albero di acacia sulla strada statale 372 Telesina, al chilometro 22, nel comune di Alvignano. L’albero si è rovesciato sulla carreggiata, bloccando temporaneamente il transito in direzione di Benevento. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per la rimozione dei detriti e la gestione della circolazione.

Le forti raffiche di vento di stanotte (24 aprile) hanno provocato l'abbattimento di un albero di acacia sulla sede stradale della Ss 372 Telesina, al chilometro 22 in direzione Benevento, nel comune di Alvignano.L'arbusto si è piegato finendo nel fossato posto a margine della sede stradale.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tragedia a Bisceglie a causa del forte vento: un albero cade in strada e colpisce mortalmente una ragazzina di 12 anniIntorno alle ore 14 di oggi 13 aprile, le violente raffiche di vento hanno provocato il crollo improvviso di un grosso albero. Alberi abbattuti a causa del forte vento: due città 'flagellate' | FOTOIl maltempo e il vento forte stanno mettendo in ginocchio due città: Caserta e Marcianise. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Albero si abbatte sulla Telesina a causa del forte vento | FOTO; Lecce, un grande pino crolla e si abbatte sul cortile della scuola Livio Tempesta di via Ofanto; Traforo del Pino chiuso per un albero caduto: traffico nel caos; Albero cadde sulla tramvia, il Comune risarcirà Gest. Albero si abbatte sulla Telesina a causa del forte vento | FOTOLe forti raffiche di vento di stanotte (24 aprile) hanno provocato l'abbattimento di un albero di acacia sulla sede stradale della Ss 372 Telesina, al chilometro 22 in direzione Benevento, nel comune ... casertanews.it Paura a Nole: albero crolla sulla provinciale e travolge un’autoUn boato improvviso, poi il pesante fusto di un albero che si abbatte sulla carreggiata travolgendo un veicolo. Poteva trasformarsi in tragedia l’episodio avvenuto ieri sera, intorno alle 19.30, in vi ... ilrisveglio-online.it L'albero più vecchio d'Italia non è in un giardino botanico. Non è protetto da una teca, non ha un cartello con i QR code, non è in nessun museo della natura. È nascosto a 2.200 metri sulle Alpi lombarde, davanti a un ghiacciaio, e ci devi andare a piedi. Siamo - facebook.com facebook E ci mancava l’incendio vicino a casa. Povero albero (ha preso fuoco il bidone della carta) x.com