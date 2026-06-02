Il 2 giugno, il presidente della Repubblica ha definito la giornata come una prova di maturità democratica e come il completamento di un percorso di unità nazionale. In occasione dell’80° anniversario della Repubblica, ha rilasciato un’intervista al programma ‘Ne parliamo con il Presidente’ su Rai1. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici dell’intervista.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concesso una lunga intervista a tutto camp al programma ‘Ne parliamo con il Presidente’ su Rai1 in occasione dell’ 80esimo anniversario della Repubblica. “Io credo che il voto da cui è nata la Repubblica, il 2 giugno del ‘46, possa essere definito il completamento di un percorso storico, quello della unità del nostro Paese, quello che attraverso la liberazione che ha portato a questa prova di maturità democratica che è stato il 2 giugno. – ha detto Mattarella – Sottolineo queste due parole: unità e maturità democratica, che sono ben raffigurate in quel giorno dal voto finalmente comune delle donne e degli uomini d’Italia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - 2 giugno, Mattarella: “Fu una prova di maturità democratica, completò il percorso di unità”

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