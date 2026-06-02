Il 2 giugno, il presidente della Repubblica ha visitato l’Altare della Patria, partecipando alle cerimonie ufficiali. Durante la giornata, il capo dello Stato ha reso omaggio ai caduti e assistito alle celebrazioni. Parallelamente, a pochi chilometri di distanza, il presidente del Consiglio ha partecipato a un evento ai Fori Imperiali, ricevendo applausi dalla folla presente. Non sono stati segnalati altri interventi o discorsi ufficiali durante le manifestazioni.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso il suo tradizionale omaggio al Milite ignoto all' Altare della Patria per la Festa della Repubblica del 2 giugno alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e dei presidenti di Camera e Senato Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il presidente della Corte costituzionale, Giovanni Amoroso. Il capo dello Stato ha deposto una corona d'alloro sul sacello, in una solenne cerimonia sottolineata dal passaggio delle Frecce tricolori. Mattarella ha anche passato in rassegna il picchetto interforze schierato davanti al Vittoriano. A fare da sfondo alla cerimonia, un grande telone bianco con il logo della Repubblica italiana, installato davanti all'Altare della Patria per coprire i cantieri aperti nell'area di Piazza Venezia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - 2 giugno, Mattarella all'Altare della Patria. Applausi per Meloni ai Fori imperiali

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