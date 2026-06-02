Il 2 giugno, un ufficiale della Guardia di Finanza ha celebrato i 80 anni di attività, sottolineando il ruolo della forza nel garantire la sicurezza del Paese. La Guardia di Finanza si definisce una moderna forza di polizia, con compiti di controllo economico e finanziario. Durante l’intervento, sono stati evidenziati i risultati ottenuti nel contrasto all’evasione fiscale e alle frodi economiche.

“ Ottanta anni al servizio del Paese. La Guardia di Finanza è una moderna forza di polizia che, grazie all’impegno quotidiano di donne e uomini al servizio del Paese, consente ai cittadini onesti e alle imprese di poter contare sul Corpo come un sicuro e valido punto di riferimento nel contrasto di varie forme di illegalità”. Così a LaPresse il Tenente colonnello della Guardia di finanza Teresa Marchesano, a margine della parata militare del 2 giugno. “La Guardia di Finanza in particolare è un insostituibile presidio di sicurezza economico-finanziaria per la collettività nell’affermare i principi di legalità, giustizia e sicurezza. Tutela le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, Marchesano (Gdf): "La Finanza insostituibile presidio di sicurezza"

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