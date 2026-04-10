In occasione del 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, il presidente del Consiglio ha reso omaggio alla forza di polizia, sottolineando il ruolo di presidio di legalità, sicurezza e libertà. Meloni si è unita ad altre autorità nel commemorare il contributo degli agenti, evidenziando l'importanza di questa istituzione nel mantenimento dell’ordine pubblico. L’evento si è svolto in un contesto di celebrazioni ufficiali dedicato alla polizia.

Giorgia Meloni è tra le prime autorità istituzionali a rendere omaggio alla Polizia di Stato, nel giorno in cui ricorrono i 174 anni dalla sua fondazione. Attraverso i suoi canali social ufficiali, la presidente del Consiglio ha rivolto il suo pensiero e il suo ringraziamento alle donne e agli uomini che quotidianamente difendono i cittadini: «La Polizia di Stato compie 174 anni: una storia fatta di coraggio, dedizione e servizio alla Nazione. Da persone che ogni giorno svolgono un lavoro difficile, spesso in silenzio, in situazioni complicate. Che dimostrano cosa significa servire veramente lo Stato. Donne e uomini che in ogni angolo d’Italia rappresentano un presidio insostituibile di legalità, sicurezza, libertà. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Meloni: “Polizia di Stato, un presidio insostituibile di legalità, sicurezza e libertà”

Legalità e sicurezza, la polizia di Stato dialoga con gli studenti del Diaz-ManzoniFar crescere nei ragazzi la consapevolezza della legalità, del rispetto del bene comune, dell'impegno civico.

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