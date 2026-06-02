2 giugno l’omaggio della presidente Metsola a Bruxelles

Notizia in breve

Il 2 giugno, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha partecipato alla cerimonia della Festa della Repubblica a Bruxelles. L’evento, organizzato da un partito politico locale, ha visto la presenza di una fanfara militare. Metsola ha preso parte alla commemorazione presso la sede dell’istituzione europea.