2 giugno l’omaggio della presidente Metsola a Bruxelles
Il 2 giugno, la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha partecipato alla cerimonia della Festa della Repubblica a Bruxelles. L’evento, organizzato da un partito politico locale, ha visto la presenza di una fanfara militare. Metsola ha preso parte alla commemorazione presso la sede dell’istituzione europea.
(Adnkronos) – La presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, maltese, ha partecipato stamani alla celebrazione della Festa della Repubblica nella sede di Bruxelles, organizzata da Fratelli d'Italia con la Fanfara dei Bersaglieri dell'Etna. Nel video, il saluto della presidente prima che la fanfara eseguisse due inni, quello italiano e quello europeo. —[email protected] (Web Info) L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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