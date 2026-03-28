Parlamento Ue ricorda 10 anni da attacco terroristico Bruxelles Metsola | Europa non dimentica – Il video

Il 27 marzo 2026 ricorre il decimo anniversario degli attacchi terroristici avvenuti nel 2016 a Bruxelles. In questa occasione, il Parlamento europeo ha ricordato quei fatti, con le parole della presidente del Parlamento, che ha affermato che l’Europa non dimentica. È stato diffuso un video che ripercorre gli eventi e le dichiarazioni ufficiali in questa ricorrenza.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 marzo 2026 "Questa domenica ha segnato il decimo anniversario degli orribili attacchi terroristici del 2016 a Bruxelles. Una giornata di violenza insensata che ha causato 32 vittime e il ferimento di altre centinaia di persone, tra cui membri del personale del Parlamento e di altre istituzioni. È stato un giorno in cui le persone si sono unite nel dolore, un momento di straordinario coraggio da parte degli europei che si sono presi cura gli uni degli altri nel momento peggiore. Ancora e ancora, l'Europa ha dimostrato che l'umanità prevale di fronte al terrore con un senso di dignità, resilienza e sfida", così la Presidente del Parlamento Ue Roberta Metsola a Bruxelles. 🔗 Leggi su Open.online

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