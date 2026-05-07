Roberta Metsola a Firenze | L’Europa ha bisogno di nuova fiducia Omaggio a David Sassoli

Giovedì 7 maggio, a Firenze, la presidente del Parlamento europeo ha partecipato alle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo. Durante l’evento, ha sottolineato la necessità di rinnovare la fiducia nell’Unione europea. Il suo intervento ha anche ricordato la figura di un ex presidente del Parlamento scomparso nel 2022. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commemorazione e riflessione sul ruolo dell’Europa.

Roberta Metsola a Firenze giovedì 7 maggio. La presidente del Parlamento alle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’ Istituto Universitario Europeo. E a Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro per l’inaugurazione della sala intitolata a David Maria Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022. Con Metsola e Funaro gli europarlamentari toscani Dario Nardella, Pd, già sindaco di Firenze, e Francesco Torselli, FdI. (Foto Fb Odg Toscana) Mentre venerdì 8 maggio Metsola sarà in visita allo stabilimento del Gruppo Piaggio di Pontedera. Metsola: “Sono orgogliosa di annunciare un edificio al Parlamento Europeo a Bruxelles intitolato in onore di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Roberta Metsola a Firenze: “L’Europa ha bisogno di nuova fiducia”. Omaggio a David Sassoli Notizie correlate Leggi anche: Firenze ricorda David Sassoli, Palazzo Vecchio gli intitola una sala \ FOTO Open Day per le Scuole del centro multimediale Europa Experience - David SassoliIl centro, aperto nell’ottobre 2022, è a ingresso gratuito e offre contenuti disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell’Unione europea. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Energia Europa, le strategie: a Firenze si disegna il futuro dell’Unione; Palazzo Vecchio omaggia David Sassoli: una sala intitolata all'ex presidente dell'Europarlamento; Sala di Palazzo Vecchio intitolata a Sassoli; Metsola a Firenze. Qn e l’Energia per l’Europa. Un confronto sul futuro. Unione Europea, l’evento a Firenze sulle sfide del futuro. Metsola: Necessaria l’unità energeticaFra gli ospiti la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, e il ministro Tommaso Foti con i rappresentanti delle istituzioni e dell’industria ... lanazione.it Energia e rinnovabili, Metsola ‘bacchetta’ l’Italia: Prenda esempio dalla Spagna. Guai a tornare al vicino inaffidabileLa presidente del Parlamento Europeo a Palazzo Vecchio: La Penisola Iberica ha investito molto sull’energia ‘pulita’, altri paesi sono più indietro. Ma la scelta di diventare indipendenti dal gas rus ... msn.com “La penisola iberica è completamente indipendente dal resto del continente. Spagna e Portogallo sono quasi completamente riforniti di energia solare ed eolica. Perché non possiamo fare la stessa cosa anche in altri Paesi” Roberta Metsola è l’ospite d’onor - facebook.com facebook “Nella città del Rinascimento, l'Europa deve tornare a pensare con coraggio. Un onore essere qui oggi a Firenze con @EUI_EU per celebrare i 50 anni di impegno nel plasmare l'Europa” Segui l’intervento di @EP_President @RobertaMetsola live: x.com