Roberta Metsola a Firenze | L’Europa ha bisogno di nuova fiducia Omaggio a David Sassoli

Da corrieretoscano.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 7 maggio, a Firenze, la presidente del Parlamento europeo ha partecipato alle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’Istituto Universitario Europeo. Durante l’evento, ha sottolineato la necessità di rinnovare la fiducia nell’Unione europea. Il suo intervento ha anche ricordato la figura di un ex presidente del Parlamento scomparso nel 2022. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di commemorazione e riflessione sul ruolo dell’Europa.

Roberta Metsola a Firenze giovedì 7 maggio. La presidente del Parlamento alle celebrazioni per il 50esimo anniversario dell’ Istituto Universitario Europeo. E a Palazzo Vecchio con la sindaca Sara Funaro per l’inaugurazione della sala intitolata a David Maria Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo scomparso nel 2022. Con Metsola e Funaro gli europarlamentari toscani Dario Nardella, Pd, già sindaco di Firenze, e Francesco Torselli, FdI.   (Foto Fb Odg Toscana) Mentre venerdì 8 maggio Metsola sarà in visita allo stabilimento del Gruppo Piaggio di Pontedera. Metsola: “Sono orgogliosa di annunciare un edificio al Parlamento Europeo a Bruxelles intitolato in onore di David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Roberta Metsola a Firenze: “L’Europa ha bisogno di nuova fiducia”. Omaggio a David Sassoli

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