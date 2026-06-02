2 giugno le pagelle dei look | Meloni con un tailleur celeste Piantedosi spezza l' armonia cromatica Gualtieri in nero
Il 2 giugno, le autorità di Stato hanno scelto abbigliamenti sobri e misurati durante la Festa della Repubblica. La presidente ha indossato un tailleur celeste, mentre il ministro dell’interno ha optato per un completo in nero. Un altro rappresentante si è distinto per aver spezzato l’armonia cromatica con un outfit diverso. La giornata si è caratterizzata per una moda semplice, senza eccessi, in linea con il tono istituzionale dell’evento.
Non è una sfilata ma una parata di sobrietà e misura. Anche nei look delle autorità di Stato, la Festa della Repubblica del 2 giugno resta fedele a questa semplice regola. Nella tribuna d’onore allestita ai Fori imperiali, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sfoggia un tailleur celeste. Il volto è disteso e sereno. Qualche applauso la intercetta all’arrivo, quasi una verifica del ritrovato consenso. Il referendum sembra ormai lontano. Mentre il resto è fuori campo: la crisi energetica, i rapporti con l’Unione europea, le tensioni del dibattito interno. Immagine della sobrietà per eccellenza è il presidente Sergio Mattarella. Completo scuro, passo regolare che incarna il cerimoniale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
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