2 giugno le pagelle dei look | Meloni con un tailleur celeste Piantedosi spezza l' armonia cromatica Gualtieri in nero

Da ilmessaggero.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno, le autorità di Stato hanno scelto abbigliamenti sobri e misurati durante la Festa della Repubblica. La presidente ha indossato un tailleur celeste, mentre il ministro dell’interno ha optato per un completo in nero. Un altro rappresentante si è distinto per aver spezzato l’armonia cromatica con un outfit diverso. La giornata si è caratterizzata per una moda semplice, senza eccessi, in linea con il tono istituzionale dell’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non è una sfilata ma una parata di sobrietà e misura. Anche nei look delle autorità di Stato, la Festa della Repubblica del 2 giugno resta fedele a questa semplice regola. Nella tribuna d’onore allestita ai Fori imperiali, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sfoggia un tailleur celeste. Il volto è disteso e sereno. Qualche applauso la intercetta all’arrivo, quasi una verifica del ritrovato consenso. Il referendum sembra ormai lontano. Mentre il resto è fuori campo: la crisi energetica, i rapporti con l’Unione europea, le tensioni del dibattito interno. Immagine della sobrietà per eccellenza è il presidente Sergio Mattarella. Completo scuro, passo regolare che incarna il cerimoniale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Segui gli aggiornamenti su Meloni.

2 giugno le pagelle dei look meloni con un tailleur celeste piantedosi spezza l armonia cromatica gualtieri in nero
© Ilmessaggero.it - 2 giugno, le pagelle dei look: Meloni con un tailleur celeste, Piantedosi spezza l'armonia cromatica, Gualtieri in nero
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Radiosa in tulle azzurro-argento, Anisha tiene tra le braccia la piccola Zahra Mariam. La maternità in un racconto di luce, eleganza e armonia cromaticaUna donna indossa un abito in tulle azzurro e argento mentre tiene tra le braccia una bambina.

Leggi anche: Roma, domani Convegno Cisl Con Piantedosi, Gualtieri, Leccese e Fumarola.

Si parla di: SCENARIO GOVERNO | Perché la trattativa con l’Ue sulla flessibilità passa (anche) dalla legge elettorale.

meloni 2 giugno le pagelle2 giugno, da 80 anni casa comune degli Italiani. Meloni: Festa di orgoglioOttanta anni al servizio del Paese. Compleanno a cifra tonda per la Repubblica italiana, che celebra l'anniversario in modo tradizionale, con l'omaggio di Sergio Mattarella al Milite Ignoto, il sorv ... msn.com

meloni 2 giugno le pagelle2 giugno, le pagelle dei look: Meloni con un tailleur celeste, Piantedosi spezza l'armonia cromatica, Gualtieri in neroNon è una sfilata ma una parata di sobrietà e misura. Anche nei look delle autorità di Stato, la Festa della Repubblica del 2 ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web