2 giugno le pagelle dei look | Meloni con un tailleur celeste Piantedosi spezza l' armonia cromatica Gualtieri in nero

Notizia in breve

Il 2 giugno, le autorità di Stato hanno scelto abbigliamenti sobri e misurati durante la Festa della Repubblica. La presidente ha indossato un tailleur celeste, mentre il ministro dell’interno ha optato per un completo in nero. Un altro rappresentante si è distinto per aver spezzato l’armonia cromatica con un outfit diverso. La giornata si è caratterizzata per una moda semplice, senza eccessi, in linea con il tono istituzionale dell’evento.