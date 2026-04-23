La CISL FP Nazionale organizza il convegno dal titolo "40 anni dalla Legge Quadro sulla Polizia Locale: il tempo è ora!". L'evento si terrà domani a Roma, venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 9:30, presso la Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, in Piazza di Pietra. L'iniziativa nasce dalla necessità di discutere una riforma vera per la Polizia Locale e la costruzione di un sistema di sicurezza integrato, temi ritenuti non più rinviabili dopo quarant'anni di attesa. Dopo la relazione introduttiva del Segretario Generale CISL FP, Roberto Chierchia, parteciperanno ai lavori: Matteo...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Roma, domani Convegno Cisl Con Piantedosi, Gualtieri, Leccese e Fumarola.

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