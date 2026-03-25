Una donna indossa un abito in tulle azzurro e argento mentre tiene tra le braccia una bambina. La scena mostra la donna sorridente con la bambina in braccio, in un contesto che richiama un momento di festa o cerimonia. L’immagine mette in evidenza i dettagli dell’abito e il rapporto tra le due figure, senza ulteriori elementi narrativi o interpretazioni.

N uova vita, nuova luce. La Principessa Anisha del Brunei è radiosa nel suo abito in tulle azzurro argentato mentre tiene in braccio la piccola Zahra Mariam. La piccola, nata l’8 febbraio 2026 dal matrimonio con il principe Abdul Mateen, ha poco più di un mese ed è avvolta da candido bianco. Seduta al centro di una stanza reale, tra boiserie dorate e candelabri scintillanti, la Principessa racconta la maternità appena conosciuta attraverso un abito leggero e luminoso. È l’ argento, sospeso tra ghiaccio e cielo, il colore che conclude il racconto di questa dolce attesa. Royal look: best of 2025. guarda le foto I colori della maternità di Anisha: dal bianco all’azzurro argento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Radiosa in tulle azzurro-argento, Anisha tiene tra le braccia la piccola Zahra Mariam. La maternità in un racconto di luce, eleganza e armonia cromatica

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