2 Giugno le Frecce Tricolori sorvolano Roma Mattarella | La Repubblica un atto di libertà senza precedenti

Il 2 giugno 2026, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione dell’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha definito la ricorrenza come “un atto di libertà senza precedenti”. La cerimonia ha coinvolto la tradizionale parata e le esibizioni aeree, con partecipazione di autorità e cittadini. La giornata è stata dedicata alle celebrazioni ufficiali e alle manifestazioni pubbliche.

Roma, 2 giugno 2026 – Si celebra oggi, 2 giugno 2026, l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Una ricorrenza solenne, che richiama il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, quando gli italiani scelsero la Repubblica e aprirono una nuova fase della storia nazionale. La giornata si è aperta a Roma con la cerimonia all’Altare della Patria. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Come da tradizione, il momento è stato accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno attraversato il cielo della Capitale lasciando la caratteristica scia verde, bianca e rossa. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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2 giugno, le Frecce Tricolori sorvolano l'Altare della Patria. Mattarella: «Atto di libertà»

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