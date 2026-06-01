Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi 1 giugno 2026? Il motivo

Oggi, 1 giugno 2026, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma, causando forti boati percepiti in tutta la città. Molti cittadini si sono chiesti il motivo di questo passaggio, che si è svolto a bassa quota. Non sono state fornite comunicazioni ufficiali nel corso della giornata, e il volo si è svolto senza ulteriori spiegazioni pubbliche.

. Perché le Frecce Tricolori sorvolano Roma oggi, lunedì 1 giugno 2026? Tanti cittadini romani questa mattina si sono fatti questa domanda sentendo dei forti boati, tipici di aerei a bassa quota. La risposta è molto semplice, si tratta delle prove per la parata militare di domani, martedì 2 giugno, Festa della Repubblica, che si terrà – come di consueto – ai Fori Imperiali. Come ogni anno infatti il giorno prima della parata (indicativamente dalle ore 11.30 alle ore 12.00) vengono effettuati dei sorvoli a bassa quota (a 2.000 piedi) sulla Capitale. Durante le operazioni su Roma sono ovviamente attive alcune limitazioni al volo sulla Capitale e dintorni. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Le frecce tricolori sorvolano Roma

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