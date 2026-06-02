2 giugno l' alzabandiera a Torino Il prefetto legge il messaggio di Mattarella
A Torino si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera per la Festa della Repubblica. Durante l’evento, il prefetto ha letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica. La manifestazione si è tenuta in piazza, con la partecipazione di autorità e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o ulteriori interventi è stato comunicato.
Home > Video > 2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella A Torino la cerimonia dell’alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, legge il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella Milano, Sala: "Toro in Galleria? Guardo con divertimento, lasciamo finire il restauro" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it
Segui gli aggiornamenti su Torino.
Notizie e thread social correlati
Andretta, il Prefetto Riflesso legge il messaggio di Piantedosi: “Memoria viva per rafforzare i valori della Repubblica"Questa mattina ad Andretta, il Prefetto di Avellino ha partecipato all’intitolazione di una piazzetta dedicata ai Caduti di Nassiriya, organizzata...
2 giugno, Mattarella: «La legge vinca sulle armi. Libano colpito indebitamente»Il presidente della Repubblica ha dichiarato che la legge dovrebbe prevalere sulle armi, sottolineando la necessità di regole più stringenti.
Temi più discussi: 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Torino; Cosa fare il 2 giugno a Torino: eventi, musei aperti e celebrazioni per la festa della Repubblica; Festa della Repubblica, il 2 Giugno a Torino tra cerimonie, musica al Regio e la diretta dal Quirinale; Torino festeggia gli 80 anni della Repubblica: cerimonie in piazza Castello e serata speciale al Teatro Regio.
Oggi 2 giugno, Torino festeggia l’80esimo anniversario della Repubblica. Ore 10 in piazza Castello cerimonia dell’alzabandiera. Nel pomeriggio alla ore 17 l'ammainabandiera. x.com
Anche a Lecco, martedì 2 giugno, si terranno le celebrazioni per la Festa della Repubblica, che inizieranno in piazza Cermenati alle 9 con l’alzabandiera. Poi, vari appuntamenti distribuiti per tutta la restante parte della giornata. - Facebook facebook
Cosa fare il 2 giugno a Torino: eventi, musei aperti e celebrazioni per la festa della RepubblicaDall’alzabandiera in piazza Castello ai concerti, dagli spettacoli del Polo del ’900 alle aperture straordinarie di musei e residenze reali: ... torino.repubblica.it
2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella(LaPresse) A Torino la cerimonia dell'alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, legge ... stream24.ilsole24ore.com