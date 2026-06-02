2 giugno l' alzabandiera a Torino Il prefetto legge il messaggio di Mattarella

Notizia in breve

A Torino si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera per la Festa della Repubblica. Durante l’evento, il prefetto ha letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica. La manifestazione si è tenuta in piazza, con la partecipazione di autorità e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o ulteriori interventi è stato comunicato.