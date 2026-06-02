2 giugno l' alzabandiera a Torino Il prefetto legge il messaggio di Mattarella

Da lapresse.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Torino si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera per la Festa della Repubblica. Durante l’evento, il prefetto ha letto il messaggio inviato dal presidente della Repubblica. La manifestazione si è tenuta in piazza, con la partecipazione di autorità e cittadini. Nessun altro dettaglio sui partecipanti o ulteriori interventi è stato comunicato.

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Home > Video > 2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella A Torino la cerimonia dell’alzabandiera in occasione della Festa della Repubblica. Il prefetto di Torino, Donato Cafagna, legge il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 2 giugno, l'alzabandiera a Torino. Il prefetto legge il messaggio di Mattarella Milano, Sala: "Toro in Galleria? Guardo con divertimento, lasciamo finire il restauro" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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