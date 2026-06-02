2 Giugno Ladispoli alla parata con il Reparto a cavallo della Polizia di Stato

Notizia in breve

Nella parata per la Festa della Repubblica a Roma, era presente anche un reparto a cavallo della Polizia di Stato proveniente da Ladispoli. La manifestazione si è svolta questa mattina, con forze dell’ordine e rappresentanze delle istituzioni. La partecipazione ha coinvolto diverse componenti delle forze di polizia, tra cui il reparto a cavallo. La cerimonia ha visto anche altre forze e autorità presenti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti specifici.