2 Giugno Ladispoli alla parata con il Reparto a cavallo della Polizia di Stato
Nella parata per la Festa della Repubblica a Roma, era presente anche un reparto a cavallo della Polizia di Stato proveniente da Ladispoli. La manifestazione si è svolta questa mattina, con forze dell’ordine e rappresentanze delle istituzioni. La partecipazione ha coinvolto diverse componenti delle forze di polizia, tra cui il reparto a cavallo. La cerimonia ha visto anche altre forze e autorità presenti, senza ulteriori dettagli sui partecipanti specifici.
Roma, 2 giugno 2026 – C’era anche un pezzo di Ladispoli nelle celebrazioni per la Festa della Repubblica che si sono svolte questa mattina a Roma. Una squadra del Reparto a cavallo del Centro di Ladispoli della Polizia di Stato ha infatti preso parte alla tradizionale parata del 2 giugno lungo via dei Fori Imperiali, sfilando a chiusura della rassegna. Un momento particolarmente significativo, perché inserito nelle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica italiana. Il tema scelto per il 2026, “80 anni di Repubblica, ottant’anni al servizio del Paese”, ha richiamato il valore del servizio quotidiano svolto dalle donne e dagli uomini dello Stato a tutela dei cittadini, delle istituzioni democratiche e dei principi costituzionali. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Anna alla sfilata di Roberto Cavalli
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