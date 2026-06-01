In occasione degli 80 anni della Repubblica Italiana il presidente Sergio Mattarella ha voluto, oltre alla tradizionale parata militare organizzata dal ministero della Difesa ai Fori imperiali, anche un evento sulla piazza del Quirinale che ospiterà, fra gli altri, diversi artisti e atleti. Per la p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Parata del 2 giugno, dal GSPD in prima linea alla Marina Militare fino alla Polizia di Stato nel nono settore "esclusivo"

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