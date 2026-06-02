Il 2 giugno si celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica italiana. La giornata è caratterizzata da manifestazioni ufficiali e discorsi patriottici. La festa ricorda la nascita dello Stato repubblicano, avvenuta nel 1946 dopo il referendum istituzionale. La giornata è spesso occasione per riflettere sulla storia e sui valori fondanti, senza coinvolgimenti politici di parte. La celebrazione si svolge con eventi pubblici e cerimonie ufficiali in diverse città del paese.

Oggi la Repubblica italiana compie ottant’anni e ci sta lasciarsi andare a un moto di orgoglio e pure a un pizzico di retorica. Prima riflessione: in questo periodo di pacifismi un tanto al chilo vale innanzi tutto ricordare che la Repubblica è figlia di una guerra mondiale prima e di una guerra civile poi, nel senso che libertà e democrazia hanno bisogno allora come oggi della forza, anche militare, che le conquisti e difenda. Giusto quindi far sfilare con tutti gli onori la nostra bandiera che rappresenta le prime libertà e democrazia - e le Forze Armate che vigilano sulla loro incolumità. Seconda considerazione: alla faccia della damnatio... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - 2 giugno, la sinistra vuole prendersi la festa? Ma la libertà l'abbiamo conquistata grazie alle armi e agli Usa

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As the untouchable crown prince, he was a life winner, ruling all with absolute power

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