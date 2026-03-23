"Il risultato è per la Costituzione", dice Rosy Bindi del comitato Società civile per il no. "Noi abbiamo fatto una campagna nel merito per difendere l'integrità della Carta costituzionale. Non chiederemo mai le dimissioni di nessuno. Ma ricevere il consenso popolare non significa governare senza rispettare la Costituzione". "Io non dico che dovrebbe fare Giorgia Meloni, io mi dimisi", afferma Matteo Renzi a Radio Leopolda. "Lo so personalmente quanto è doloroso perdere un referendum costituzionale, ma perdere e uscire fischiettando" non si può fare. "Quando il popolo parla, il Palazzo deve ascoltare". "Quando un leader perde il tocco magico, tutti intorno a lui cominciano a dubitare e solo una cosa non può fare: non può far finta di nulla". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Abbiamo difeso la Costituzione", esulta la sinistra che affila le armi pensando già alle Politiche

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Ciao Tommaso, quando ho difeso le intemperanze di Gratteri Mai. Quando ho detto che preferisco i giudici usi a sentenziar tacendo Sempre. Li devi fare meglio, 'sti troll. Con tutti i soldi pubblici che vi diamo. x.com