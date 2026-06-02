Il ministro della Difesa ha commentato l'assenza di un esponente di un partito di maggioranza alla celebrazione del 2 giugno, affermando che si tratta di una festa nazionale e che non ha visto molti rappresentanti politici presenti, incluso il leader del partito in questione. Ha aggiunto che, in qualità di presidente del Senato, non ha notato la partecipazione di quel leader durante l'evento.

Home > Video > 2 giugno, La Russa: "Salvini assente? Spiace ma da opposizione neanche capigruppo" “Questa è la festa di tutti gli italiani e mi dispiace per chi era assente. Non ho visto Salvini, ma non ho visto molti. Tranne IV, non ho visto un capogruppo” dell’opposizione. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di lasciare i Fori Imperiali dopo la parata militare per la Festa della Repubblica. “Io non chiedo mai dove sono, sono altri che hanno la mania di chiedere dove sono. Ognuno è dove vuole”, conclude quindi il presidente di Palazzo Madama. 2 giugno, La Russa: "Salvini assente? Spiace ma da opposizione neanche capigruppo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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2 giugno, La Russa: Salvini assente Spiace, ma da opposizione neanche capogruppo

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