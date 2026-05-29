Due membri del Consiglio regionale, associati a Vannacci, resteranno all’opposizione. Uno di loro ha commentato che il partito valuta il sostegno a Fontana, mentre con La Russa ha affermato di essere impegnato nella stessa battaglia, ma in ruoli diversi. La notizia arriva da Milano e risale al 29 maggio 2026.

Milano, 29 maggio 2026 – I due vannacciani del Consiglio regionale staranno all’opposizione, per ora. Ieri Pietro Macconi ha inviato una comunicazione all’Ufficio di presidenza dell’Aula nella quale ha ufficializzato l’addio al gruppo consiliare di F ratelli d’Italia e l’ingresso nel Gruppo Misto, ma come consigliere d’opposizione. Nel Misto, a sua volta come consigliere di opposizione, milita già Luca Ferrazzi, l’altro consigliere regionale che ha scelto di aderire a Futuro Nazionale. Pietro Macconi, in questo momento, al Pirellone, Futuro Nazionale è una forza di opposizione al centrodestra. “Questo passaggio era necessario per poter poi costiture il gruppo di Futuro Nazionale, ma è un passaggio formale e tecnico più che sostanziale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pietro Macconi, da FdI a Vannacci: “Noi all’opposizione? Valuti Fontana. A Ignazio La Russa ho detto: stessa battaglia ma cambio reparto”

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