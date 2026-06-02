L’Italia festeggia l’80° anniversario della Repubblica con diverse iniziative. Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni all’Altare della Patria, seguito dalla parata militare. Nel pomeriggio si è svolta una festa al Quirinale con rappresentanze civili e militari presenti. La giornata unisce ricordo storico, impegno istituzionale e partecipazione popolare, coinvolgendo varie componenti del Paese.

L’Italia celebra gli 80 anni della Repubblica con una giornata che tiene insieme memoria, istituzioni, Forze armate e partecipazione civile. Le celebrazioni del 2 giugno si sono aperte con la cerimonia all’ Altare della Patria, dove il presidente Sergio Mattarella ha deposto la corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, dalla premier Giorgia Meloni ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, fino al ministro della Difesa Guido Crosetto. Subito dopo, ai Fori Imperiali, la tradizionale parata militare mostra anche il volto più tecnologico della difesa italiana, con droni, sistemi moderni e reparti interforze, in un contesto internazionale segnato da nuove tensioni e dalla centralità della sicurezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - 2 giugno, la Repubblica compie 80 anni: Mattarella all’Altare della Patria, poi la parata e la festa al Quirinale

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Conferenza degli ambasciatori alla Farnesina

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Temi più discussi: Roma, deposizione della corona all' Altare della Patria e parata militare. La diretta; 80° Anniversario della Repubblica, le iniziative di Palazzo Chigi; 2 giugno, Festa della Repubblica: cosa fare a Roma; L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, è il giorno della parata militare ai Fori Imperiali.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d'alloro sul sacello del Milite Ignoto all'Altare della Patria, in occasione dell'80esimo anniversario della proclamazione della Repubblica. Alla solenne cerimonia hanno partecipato anche i x.com

Altare della Patria - Rome, Italy reddit

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