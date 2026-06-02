2 giugno il VIDEO del passaggio delle Frecce Tricolori su Roma Sergio Mattarella | Atto di libertà senza precedenti

Da ilgiornaleditalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Le celebrazioni sono state accompagnate da un video del passaggio aereo delle Frecce Tricolori, definito dal presidente un atto di libertà senza precedenti.

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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, dando avvio alle celebrazioni per gli 80 anni della Repubblica Italiana. Come da tradizione il momento solenne è stato accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

Video 2 giugno, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

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A che ora è il passaggio delle Frecce Tricolori alla parata del 2 giugno 2026 a Roma: orarioLe Frecce Tricolori sorvoleranno Roma durante la parata del 2 giugno 2026 intorno alle ore 12:00.

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