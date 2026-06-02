2 giugno il VIDEO del passaggio delle Frecce Tricolori su Roma Sergio Mattarella | Atto di libertà senza precedenti

Notizia in breve

Il 2 giugno, le Frecce Tricolori hanno sorvolato Roma in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha partecipato alla deposizione di una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria. Le celebrazioni sono state accompagnate da un video del passaggio aereo delle Frecce Tricolori, definito dal presidente un atto di libertà senza precedenti.