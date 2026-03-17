Giornata Unità d' Italia il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l' Altare della Patria – Il video

Il 17 marzo 2026, sulla giornata dell'Unità d'Italia, le Frecce Tricolori hanno sorvolato l'Altare della Patria a Roma, in occasione delle celebrazioni ufficiali. Dopo l'omaggio di un rappresentante istituzionale al Milite Ignoto, il passaggio aereo ha attirato l'attenzione dei presenti e degli spettatori. La scena è stata immortalata in un video diffuso dall'agenzia Vista.

La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Meloni ritratta come paziente psichiatrica sui social di un deputato di Avs, l’ira di FdI: «La rimuova, è linguaggio da hater» Referendum, Mario Monti: voto no. La premier Meloni: è la riforma di tutti Il viceministro Cirielli conferma l’incontro con l’ambasciatore russo: «La Farnesina ne era al corrente». Insorgono le opposizioni Il governo Meloni pensa a un bonus anti-rincari: la mossa contro gli effetti della guerra in Medio Oriente. Come funziona e chi potrebbe ottenerlo . 🔗 Leggi su Open.online

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Giornata Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

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