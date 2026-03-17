Oggi le Frecce Tricolori sorvolano l’Altare della Patria durante le celebrazioni per i 165 anni dell’unità italiana. La cerimonia coinvolge autorità e cittadini, con un volo che sottolinea simbolicamente il passaggio storico. La manifestazione si svolge nel centro di Roma, attirando l’attenzione di molti spettatori e appassionati presenti lungo il percorso.

Sono in corso le celebrazioni per i 165 anni dell’unità d’Italia. Nella Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, accompagnato, tra gli altri, dalla premier Giorgia Meloni. Dopo l’esecuzione dell’inno d’Italia, è andato in scena lo spettacolo delle Frecce Tricolori, che hanno sorvolato la capitale lasciandosi alle spalle il tricolore disegnato dalle scie di fumo colorate. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Unità d'Italia, il passaggio delle Frecce Tricolori sopra l'Altare della Patria

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