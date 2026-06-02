2 giugno il monito della Proietti | La Repubblica è una responsabilità concreta

Notizia in breve

Il 2 giugno, la Proietti ha sottolineato che la Repubblica rappresenta un impegno quotidiano per mantenere unito il paese, coinvolgendo istituzioni, territori e cittadini. Ha ribadito che questa responsabilità concreta richiede impegno costante da parte di tutti. La celebrazione della giornata nazionale si focalizza sulla coesione e sulla cura della Repubblica come elementi fondamentali per il funzionamento della società. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali eventi o interventi specifici.