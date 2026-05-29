?Adolescenza e trasformazione | un monito alla responsabilità nell’era della complessità

Un adolescente è stato trovato con ferite da taglio sulla pelle, in un quartiere della città. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la persona in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle motivazioni o sullo stato di salute. La scena è stata sequestrata per gli accertamenti.

? di Manila Scaramella?L’adolescenza è una stagione sacra, un tempo di metamorfosi profonda. Lungi dall’essere solo un passaggio verso l’età adulta, essa costituisce un processo evolutivo complesso, in cui l’individuo è chiamato a costruire la propria identità. Se la clinica ci mette quotidianamente di fronte a traiettorie segnate da conflitti aspri, fragilità estreme o condotte distruttive, sarebbe intellettualmente disonesto — oltre che impreciso — non guardare all’altra faccia della medaglia: l’adolescenza serena.?Esistono ragazzi che vivono questa fase con una sorprendente ricchezza interiore, giovani che riescono a navigare le tempeste della crescita con una resilienza ammirevole. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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