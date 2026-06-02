2 Giugno i video da brivido | dalla standing ovation alla Meloni al passaggio della Folgore e dei Bersaglieri

Da secoloditalia.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno, a Roma, si è svolta la tradizionale parata per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Numerosi rappresentanti delle Forze Armate, volontari della Protezione civile, atleti, operatori della sicurezza e figure istituzionali hanno sfilato ai Fori Imperiali. Durante l’evento, sono stati ripresi video che mostrano momenti di entusiasmo, tra cui una standing ovation per un membro del governo e il passaggio delle unità della Folgore e dei Bersaglieri.

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Dalle Forze Armate ai volontari della Protezione civile, passando per atleti, operatori della sicurezza e rappresentanti delle istituzioni: Roma ha celebrato gli 80 anni della Repubblica con la tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. Un’edizione speciale, dedicata a chi ogni giorno è al servizio del Paese, come ricordato anche dal tema scelto per il 2026: “80 anni di Repubblica, ottant’anni al servizio del Paese”. Una giornata di festa per tutti, iniziata con la “sfilata” di Giorgia Meloni e la standing ovation del pubblico con incitamenti: “Brava Giorgia!”.. Leggi anche Meloni: "L'Italia è una Nazione straordinaria fatta di storie di coraggio, sacrificio e scelte quotidiane". 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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2 giugno i video da brivido dalla standing ovation alla meloni al passaggio della folgore e dei bersaglieri
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