Meloni chiude l’informativa alla Camera maggioranza in piedi | è standing ovation

La premier ha concluso l'informativa alla Camera, ricevendo un lungo applauso e una standing ovation dai parlamentari di maggioranza. La scena si è svolta al termine del suo intervento, con i membri della maggioranza in piedi a dimostrare il loro apprezzamento. Nessuna nota sulle ragioni dell'applauso o sulle reazioni delle opposizioni, che non sono state menzionate nell'evento.

(Adnkronos) – Standing ovation, con il lungo applauso dei parlamentari di maggioranza per Giorgia Meloni, al termine dell'informativa della premier alla Camera. Sulle ultime battute del discorso della presidente del Consiglio, la maggioranza è scattata in piedi battendo le mani per sottolineare le parole della Meloni sul futuro dell’azione di governo. —[email protected] (Web Info) Jovanotti e Morandi con le figlie ad ‘Affari Tuoi’ da De Martino. Ma Sanremo non c’entra ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com L'Italia chiude con 30 medaglie, record di sempre. Per Milano-Cortina "una standing ovation" dal CioL'equipaggio italiano di bob a 4 guidato da Patrick Baumgartner - con Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea - chiude in quinta posizione... Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo. Meloni chiude l'informativa alla Camera, maggioranza in piedi: è standing ovation Temi più discussi: Informativa del Presidente Meloni sull'azione del Governo; Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo; Meloni in Parlamento, oggi informativa sull'azione di governo; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro. Meloni, informativa alla Camera: No a dimissioni. Usa? Alleanza solida e Italia lavora per Europa più autonomaSi è tenuta stamattina nella Camera dei Deputati l'informativa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza ... iltempo.it Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia ... repubblica.it Governo Meloni al lavoro per chiudere social e piattaforme video ai ragazzi: la soglia è 15 anni x.com Il governo Meloni dovrebbe chiudere lo spazio aereo a tutti i voli coinvolti nella guerra in Medio Oriente come ha fatto la Spagna #piazzapulita - facebook.com facebook