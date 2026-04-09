Alla Camera dei Deputati si è verificato un momento di forte commozione quando il presidente del Consiglio ha affermato di non essere una persona che scappa, ricevendo una standing ovation. Durante il suo intervento, ha dichiarato di non evitare le proprie responsabilità né di fuggire da decisioni difficili, sottolineando di possedere molti difetti, ma di non essere abituato a scappare. Le sue parole sono state accolte con entusiasmo dai presenti in aula.

"Io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a scappare. Non scappo da missioni sconsigliabili per ragioni di sicurezza, non scappo davanti ai problemi, non scappo di fronte alle mie responsabilità. Sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità". E' questo uno dei passaggi più duri ed enfatici dell'intervento di Giorgia Meloni in aula alla Camera, per l'informativa di fronte a Montecitorio su guerra in Iran, referendum sulla giustizia, dimissioni nel governo e crisi energetica. Un intervento lungo, appassionato, che non ha lesinato passaggi polemici nei confronti di Elly Schlein e delle opposizioni, sia... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni, "io non scappo". Clamoroso alla Camera: standing ovation

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Meloni alla Camera: "Io non scappo dai problemi"Standing ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso...

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Meloni: Non scappo dalle responsabilità, sono abituata a metterci la facciaE permettetemi di aggiungere, colleghi, che io ho moltissimi difetti, tranne uno. Non sono una persona abituata a scappare. Non scappo da missioni sconsigliabili per ragioni di sicurezza, non scappo ... ilgiornale.it

Meloni alla Camera: "Dopo il referendum nessun rimpasto o elezioni anticipate, non scapperemo" - facebook.com facebook

Meloni ha mentito ancora: in Aula ha detto che da 3 anni la priorità del governo è rafforzare il potere d’acquisto dei cittadini e alleggerire il carico fiscale ma, secondo gli ultimi dati Istat, la pressione fiscale è aumentata al 51,4% nel 4° trimestre 2025 e il potere x.com