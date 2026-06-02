Durante la parata del 2 giugno sono stati mostrati mezzi militari come carri armati, elicotteri e jet, con la presenza di corazzieri e Frecce tricolori. Tra i messaggi trasmessi si è parlato di guerra ibrida, di impegno nella NATO e di temi legati al mare. La cerimonia ha coinvolto anche i politici in prima fila, mentre la visualizzazione televisiva ha reso evidente la ripetitività di certi momenti.

A guardarla dalla tv può sembrare che sia sempre tutto uguale. I corazzieri, le Frecce tricolori, i carri armati, gli elicotteri e qualche jet, la resa degli onori, i politici in prima fila, i ministri, gli applausi (e qualche volta i fischi), i paracadutisti con il bandierone, le moto e i cavalli, i sindaci con la fascia e i vigili del fuoco che si calano dal Colosseo. E in mezzo una fila lunghissima di militari in marcia più o meno perfetta: giovani allievi e forze speciali, comandanti di stazione e commissari, parà e incursori. Ma il messaggio che la grande parata del 2 Giugno vuole dare agli italiani, alle nazioni alleate, agli ambasciatori in prima fila e agli osservatori internazionali non sempre amichevoli viene fuori dalle scelte che il Ministero della Difesa ha fatto e che non esplicita in nessuno dei discorsi ufficiali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - 2 giugno, i messaggi della parata: la guerra ibrida, il mare e più impegno nella Nato

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