2 giugno festa della Repubblica italiana la Costituzione ha 80 anni la più bella del mondo purché resti sulla carta

Il 2 giugno si celebra la festa della Repubblica italiana, mentre la Costituzione compie 80 anni. La legge fondamentale, definita da molti come tra le più complete al mondo, è stata approvata nel 1947. Tuttavia, il suo rispetto e applicazione sono spesso oggetto di discussione, poiché molte norme non sono pienamente rispettate o attuate. La ricorrenza non viene segnata da cerimonie ufficiali, ma evidenzia le sfide nel mantenere in vigore i principi sanciti 80 anni fa.

Il 2 giugno 1946 gli italiani votano per la Repubblica. Due anni dopo, il 1° gennaio 1948, entra in vigore la Costituzione. Ottant’anni. Un’età in cui si può fare il bilancio di una vita e chiedersi, onestamente, quanto di quella promessa iniziale sia stato mantenuto. La risposta, purtroppo, è scomoda. I Principi Fondamentali sono dodici articoli brevi, densi, quasi poetici nella loro precisione. Nascono da una generazione che aveva visto il fascismo, la guerra, le leggi razziali, l’occupazione. Gente che sapeva, per averlo provato sulla propria pelle, cosa significa perdere i diritti. Per questo ogni parola pesa. Art. 1 — “L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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La REPUBBLICA Italiana: La nascita della COSTITUZIONE che cambiò la storia del paese|Italiano Facile

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