Il 2 giugno gli italiani celebrano la Repubblica con la stessa espressione con cui si festeggia il compleanno di un parente che non si sopporta ma che continua a presentarsi ogni anno con sorprendente puntualità. Si sventolano bandiere, si ascoltano discorsi solenni e si finge, per qualche ora, che gli ultimi ottant’anni abbiano seguito un piano razionale. La Repubblica nacque nel 1946 promettendo modernità, partecipazione e progresso. Da allora ha mantenuto soprattutto la partecipazione: tutti hanno partecipato a qualcosa, quasi sempre a una crisi. Crisi di governo, crisi economiche, crisi istituzionali, crisi di fiducia. Una collezione così vasta che dovrebbe essere esposta in un museo nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 Giugno, festa della Repubblica: 80 anni di promesse, cadute, resurrezioni e manutenzione del grande equivoco italiano

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2 giugno: la Repubblica è ancora nostra o ce lo siamo dimenticati

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Gli 80 anni della Repubblica. Sarà grande festa in piazza con musica e onorificenzeIl 2 giugno si terrà in piazza la cerimonia per celebrare gli ottant’anni della Repubblica.

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