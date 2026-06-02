Un elicotterista dell’Esercito ha commentato la giornata del 2 giugno, sottolineando che si tratta di una data che suscita sentimenti di fierezza, orgoglio e appartenenza alle forze armate italiane. La celebrazione si svolge con un senso di unità tra i militari, che partecipano a eventi e cerimonie ufficiali. La giornata rappresenta un momento di riconoscimento per il ruolo svolto dall’esercito.

“La giornata di oggi è caratterizzata da condizioni di fierezza, orgoglio e senso di appartenenza a questa grande famiglia delle forze armate italiane. Questo nella consapevolezza che i diritti, le libertà, la pace e gli spazi di democrazia di possiamo godere nella nostra bellissima italiana non sono conquiste consolidate, ma sono valori che dobbiamo difendere e alimentare quotidianamente. E il personale dell’esercito, delle forze armate, è in prima linea su questo”. Così il tenente colonnello Michele Lamanna, pilota di elicotteri dell’Esercito italiano, a margine della parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. 2 giugno, La Russa: "Salvini assente? Spiace ma da opposizione neanche capigruppo" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 2 giugno, elicotterista Esercito: "Oggi fierezza, orgoglio e senso di appartenenza"

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