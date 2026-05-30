L’edizione 2026 si è conclusa con successo, rafforzando il senso di appartenenza tra i partecipanti. Durante l’evento, si sono svolte attività e iniziative focalizzate su solidarietà, cultura e impegno per la parità di genere. La manifestazione ha coinvolto diversi attori della comunità, evidenziando il ruolo delle associazioni in questi ambiti. Non sono stati segnalati incidenti o problemi di rilievo durante l’evento.

EMPOLI Uno dei momenti più significativi della vita associativa dedicato ai valori della solidarietà, della cultura e dell’impegno per la parità di genere. Questo rappresenta per la FIDAPA BPW Italy – Sezione di Empoli, la classica Cerimonia delle Candele. Evento che ha riscosso grande partecipazione anche quest’anno. Alla presenza della presidente del Distretto Centro di FIDAPA BPW Italy Laura Giannuzzi, delle socie e di numerosi ospiti, la Cerimonia ha rinnovato il forte legame che unisce idealmente le donne della BPW International in tutto il mondo, attraverso il simbolico rito dell’accensione delle candele colorate. Le candele bianche... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un successo l’edizione 2026: "Rafforza il senso di appartenenza"

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