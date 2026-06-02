2 Giugno dove vedere parata e Frecce Tricolori | orari percorso e diretta tv

Il cielo di Roma si riempirà di colori questa mattina con il passaggio delle Frecce Tricolori, previsto nel centro storico. Le acrobazie delle formazioni aeree inizieranno intorno alle 10 e dureranno circa 20 minuti, attraversando diversi punti della città. La parata militare si svolgerà lungo un percorso definito, con partenza e arrivo in piazze principali. La manifestazione sarà trasmessa in diretta televisiva.

Roma, 2 giugno 2026 – Roma si prepara a tingersi di verde, bianco e rosso. Come ogni 2 giugno, anche nel 2026 gli occhi saranno puntati sul cielo della Capitale per il passaggio delle Frecce Tricolori, uno dei momenti più attesi della Festa della Repubblica. Il programma. La giornata si apre con la cerimonia all’Altare della Patria, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella depone una corona d’alloro al Milite Ignoto. Subito dopo, il cuore delle celebrazioni si sposta lungo via dei Fori Imperiali, teatro della tradizionale parata militare. Quest’anno la ricorrenza ha un valore simbolico ancora più forte: l’Italia celebra infatti gli 80 anni dalla nascita della Repubblica, proclamata dopo il referendum istituzionale del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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SORVOLO FRECCE TRICOLORI - ALTA BADIA 21 DICEMBRE 2025

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