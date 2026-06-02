2 giugno da 80 anni casa comune degli Italiani Meloni | Festa di orgoglio
Il 2 giugno, da 80 anni, la Repubblica italiana celebra la sua nascita con una parata militare ai Fori Imperiali, il sorvolo delle Frecce Tricolori e un omaggio al Milite Ignoto. La presidente del Consiglio ha definito questa giornata come una festa di orgoglio. La cerimonia si è svolta con la partecipazione delle massime autorità, mentre il presidente della Repubblica ha deposto una corona in memoria dei caduti.
"Ottanta anni al servizio del Paese". Compleanno a cifra tonda per la Repubblica italiana, che celebra l'anniversario in modo tradizionale, con l'omaggio di Sergio Mattarella al Milite Ignoto, il sorvolo delle Frecce Tricolori e la parata militare ai Fori Imperiali. Ma anche con l'evento "I Volti della Repubblica", che, in piazza del Quirinale, ripercorrerà stasera la storia d'Italia dal 1946. Una sorta di racconto collettivo con i big italiani della musica, della danza, del teatro e del cinema e con i campioni dello sport. Una festa che "esce dal palazzo" e scende nelle piazze, con maxischermi in oltre mille Comuni italiani, organizzati insieme all'Anci. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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