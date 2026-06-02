2 giugno da 80 anni casa comune degli Italiani Meloni | Festa di orgoglio

Notizia in breve

Il 2 giugno, da 80 anni, la Repubblica italiana celebra la sua nascita con una parata militare ai Fori Imperiali, il sorvolo delle Frecce Tricolori e un omaggio al Milite Ignoto. La presidente del Consiglio ha definito questa giornata come una festa di orgoglio. La cerimonia si è svolta con la partecipazione delle massime autorità, mentre il presidente della Repubblica ha deposto una corona in memoria dei caduti.