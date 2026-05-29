Bando affitto l’Unione non lascia indietro nessuno | stanziati 52mila euro per sostenere tutte le famiglie in graduatoria
A settembre 2024, la Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando per l’affitto, destinato a chi ha un contratto di locazione abitativa nella regione e rispetta i requisiti richiesti. Sono stati stanziati 52.000 euro per coprire le richieste di tutte le famiglie in graduatoria. Le risorse sono destinate a sostenere finanziariamente le famiglie che si trovano in lista di attesa per ottenere un aiuto.
Nel settembre 2024 la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il ‘Bando per l’accesso alle abitazioni in locazione – Bando Affitto 2024’, rivolto ai titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo di un alloggio situato nel territorio regionale e in possesso dei requisiti previsti dalla. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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