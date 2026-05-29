Bando affitto l’Unione non lascia indietro nessuno | stanziati 52mila euro per sostenere tutte le famiglie in graduatoria

Notizia in breve

A settembre 2024, la Regione Emilia-Romagna ha aperto un bando per l’affitto, destinato a chi ha un contratto di locazione abitativa nella regione e rispetta i requisiti richiesti. Sono stati stanziati 52.000 euro per coprire le richieste di tutte le famiglie in graduatoria. Le risorse sono destinate a sostenere finanziariamente le famiglie che si trovano in lista di attesa per ottenere un aiuto.