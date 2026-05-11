In un’intervista recente, un attore ha raccontato il suo percorso che va da Palermo al cinema, passando anche per il teatro e le sfide legate ai dubbi personali. Ha parlato della sua carriera, delle difficoltà affrontate e delle esperienze che lo hanno portato a confrontarsi con il mondo dello spettacolo. Ha anche condiviso il suo pensiero sulla rinascita, sottolineando l’importanza di non lasciare indietro nessuno lungo il cammino.

Ci sono attori che sembrano attraversare il cinema e il teatro lasciando dietro di sé personaggi. E poi ce ne sono altri che, invece, sembrano attraversare gli esseri umani. Fausto Russo Alesi appartiene a questa seconda categoria rara. Nei suoi silenzi, nei suoi sguardi, persino nella durezza che spesso il cinema gli ha cucito addosso, c’è sempre qualcosa che resiste alla superficie. Una fragilità trattenuta. Una tensione morale. Quasi la sensazione che ogni personaggio, prima ancora di essere interpretato, venga ascoltato. Forse è anche per questo che La bolla delle acque matte, il nuovo film di Anna Di Francisca al cinema dall’11 maggio con Kio Film, finisce per apparire come qualcosa di più di un semplice ruolo da protagonista.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fausto Russo Alesi, l’intervista all’attore: “La vera rinascita è quando nessuno viene lasciato indietro”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Iran, Netanyahu elogia Trump per salvataggio del pilota disperso: "Nessuno viene lasciato indietro"“Mi congratulo con Donald Trump per il salvataggio di un coraggioso pilota statunitense da parte dei valorosi soldati Usa.

Mina e Selva sono i nuovi Reggenti: "Nessuno sarà lasciato indietro"Il sole mattutino ha illuminato piazza della Libertà mentre San Marino accoglieva i nuovi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva.

Argomenti più discussi: Fausto Russo Alesi: Dal terremoto si rinasce insieme; DALL'11 MAGGIO IN SALA E POI IN TOUR LA BOLLA DELLE ACQUE MATTE DI ANNA DI FRANCISCA CON FAUSTO RUSSO ALESI E JAELE FO - EVENTO SPECIALE A BELLARIA; Fausto Russo Alesi video; BFF44 – La bolla delle acque matte. Intervista alla regista e al cast.

Melita Eliane Macchi - Results on X | Live Posts & Updates x.com