2 Giugno Cirillo | La Repubblica non appartiene soltanto alla memoria ma soprattutto al futuro

Da reggiotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, richiamando la decisione degli italiani nel 1946 di abbandonare la monarchia. In occasione, un rappresentante ha sottolineato che questa ricorrenza non riguarda solo il passato, ma anche il futuro, evidenziando il ruolo della partecipazione, della libertà e della responsabilità nate da quella scelta. La giornata è considerata uno dei momenti più significativi della vita democratica del Paese.

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"La Festa della Repubblica rappresenta uno dei momenti più alti della nostra vita democratica. Celebriamo la scelta compiuta dagli italiani il 2 giugno 1946, ma anche il valore della partecipazione, della libertà e della responsabilità che da quella scelta sono scaturite".È quanto afferma il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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