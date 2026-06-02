2 Giugno Cirillo | La Repubblica non appartiene soltanto alla memoria ma soprattutto al futuro

Notizia in breve

Il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, richiamando la decisione degli italiani nel 1946 di abbandonare la monarchia. In occasione, un rappresentante ha sottolineato che questa ricorrenza non riguarda solo il passato, ma anche il futuro, evidenziando il ruolo della partecipazione, della libertà e della responsabilità nate da quella scelta. La giornata è considerata uno dei momenti più significativi della vita democratica del Paese.