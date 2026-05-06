Palmarium Cirillo | Da giugno a settembre spazio aperto alla cultura e alla partecipazione

Dal primo giugno alla seconda settimana di settembre, il Palmarium di Palazzo Campanella sarà aperto al pubblico come spazio dedicato alla cultura, al confronto e alla partecipazione. La struttura rimarrà accessibile per tutta l’estate, offrendo un luogo dove poter condividere idee e attività culturali. La decisione è stata comunicata da un rappresentante dell’amministrazione, che ha annunciato questa apertura temporanea.

“Il Palmarium di Palazzo Campanella, dalla prima domenica di giugno alla seconda domenica di settembre, potrà diventare uno spazio aperto alla cultura, al confronto e alla partecipazione. Un luogo capace di ospitare eventi di spessore culturale, in grado di arricchire il dibattito pubblico e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Immacolata, restyling da 2 milioni di euro per il teatro Greppi: “Sarà spazio vivo e aperto alla città”La ristrutturazione dello spazio si concluderà a dicembre 2026: in oratorio una serata di ringraziamento per i sostenitori del progetto. "Grupifh Bar, uno spazio aperto alla città"Un vecchio ristorante, chiuso da molti anni e in stato di abbandono, è diventato luogo di inclusione, "incontro e di comunità - spiega il sindaco...