Umbria Stefania Proietti ricorda la strage di Capaci | La memoria non appartiene soltanto al passato | è una responsabilità di oggi verso il futuro

Da ternitoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel trentiquattresimo anniversario dell’attentato mafioso che causò la morte di Falcone, della sua moglie e degli agenti della scorta, la presidente della regione Umbria ha sottolineato che la memoria di quegli eventi non è solo un ricordo del passato, ma una responsabilità presente per il futuro.

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Nel giorno del ricordo della strage di Capaci - a trentaquattro anni dall’attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - la presidente della Regione Umbria Stefania. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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