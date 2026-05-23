Umbria Stefania Proietti ricorda la strage di Capaci | La memoria non appartiene soltanto al passato | è una responsabilità di oggi verso il futuro

Nel trentiquattresimo anniversario dell’attentato mafioso che causò la morte di Falcone, della sua moglie e degli agenti della scorta, la presidente della regione Umbria ha sottolineato che la memoria di quegli eventi non è solo un ricordo del passato, ma una responsabilità presente per il futuro.

Nel giorno del ricordo della strage di Capaci - a trentaquattro anni dall’attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro - la presidente della Regione Umbria Stefania. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Polizia di Stato ricorda la strage di Capaci: 34 anni dopo la memoria si rinnovaSono trascorsi esattamente 34 anni dalla tragica esplosione passata alla storia come la strage di “Capaci”, evento che ha segnato, in maniera...

Legalità e memoria, l'associazione nazionale magistrati ricorda le vittime della strage di CapaciIn occasione del 34mo anniversario della strage di Capaci, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli...

Stato di attuazione del programma di governo e sull’amministrazione regionale - anno 2025 | L’Assemblea legislativa prende atto della relazione della presidente Stefania Proietti consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… x.com

Proietti, dopo strage di Capaci ci interroghiamo sul significato del servizio pubblicoLa strage di Capaci rappresenta una delle ferite più profonde della storia repubblicana, ma è anche una delle pagine che più ci interrogano sul significato del servizio pubblico, del senso dello Stat ... ansa.it

Proietti: Falcone e Borsellino sono la memoria che resistePERUGIA L'importanza della memoria che resiste e cresce, così la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti parlando di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino ... ilmessaggero.it