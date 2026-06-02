Il 2 giugno, festa della Repubblica, continua a essere celebrato come giorno di unità nazionale. Tuttavia, negli ultimi anni, alcuni analisti evidenziano come la partecipazione politica e l’interesse pubblico siano diminuiti. La ricorrenza viene spesso vista come un’occasione di celebrazione più che di riflessione, con pochi eventi ufficiali e una partecipazione ridotta. La giornata resta comunque un momento di ricordo ufficiale, anche se il coinvolgimento della popolazione appare meno sentito rispetto al passato.

Il 2 Giugno fu dunque davvero un giorno di rinascita per la nazione, ma oggi cosa è rimasto di quello spirito e di quell'entusiasmo, che pure era sorto da una Italia in cospicua parte in macerie? Ormai siamo abituati da anni a celebrare anche abbastanza fastosamente, il giorno del Referendum. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 Giugno, la festa della "loro" Repubblica contro la celebrazione della "nostra": la classe politica non se la merita

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Giorgia Ospite alla Festa di Repubblica - 50 Anni - 18 Gennaio 2026

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