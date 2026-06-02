2 giugno Bersaglieri a Palazzo Chigi | concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica

Notizia in breve

In occasione del 2 giugno, i Bersaglieri sono stati schierati a Palazzo Chigi e in Piazza Colonna, dove si sono svolti concerti per la Festa della Repubblica. L’ingresso alla sede della Presidenza del Consiglio è stato aperto eccezionalmente al pubblico, permettendo ai cittadini di visitare gli spazi istituzionali. La giornata ha visto momenti di celebrazione con eventi musicali e la partecipazione di forze armate.