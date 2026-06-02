2 giugno Bersaglieri a Palazzo Chigi | concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica
In occasione del 2 giugno, i Bersaglieri sono stati schierati a Palazzo Chigi e in Piazza Colonna, dove si sono svolti concerti per la Festa della Repubblica. L’ingresso alla sede della Presidenza del Consiglio è stato aperto eccezionalmente al pubblico, permettendo ai cittadini di visitare gli spazi istituzionali. La giornata ha visto momenti di celebrazione con eventi musicali e la partecipazione di forze armate.
(Adnkronos) – In occasione della Festa della Repubblica, Palazzo Chigi ha aperto eccezionalmente le proprie porte ai cittadini, offrendo al pubblico l’opportunità di visitare la sede della Presidenza del Consiglio. Ad accompagnare l’apertura straordinaria è un ricco programma di esibizioni affidato alle Bande musicali e alle Fanfare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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