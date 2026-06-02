2 giugno al via celebrazioni Festa Repubblica con Mattarella

Da webmagazine24.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. È stato accolto dal ministro della Difesa. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina con eventi ufficiali. La giornata prosegue con altre commemorazioni in diverse location pubbliche. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali ulteriori iniziative è stata diffusa.

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(Adnkronos) – Si celebra oggi, 2 giugno 2026, l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Come da tradizione, il momento solenne è stato accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno attraversato il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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