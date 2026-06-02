2 giugno al via celebrazioni Festa Repubblica con Mattarella
Oggi si celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. È stato accolto dal ministro della Difesa. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina con eventi ufficiali. La giornata prosegue con altre commemorazioni in diverse location pubbliche. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali ulteriori iniziative è stata diffusa.
(Adnkronos) – Si celebra oggi, 2 giugno 2026, l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Come da tradizione, il momento solenne è stato accompagnato dal sorvolo delle Frecce Tricolori, che hanno attraversato il. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Giorgia Ospite alla Festa di Repubblica - 50 Anni - 18 Gennaio 2026
Notizie e thread social correlati
Festa della Repubblica, 2 giugno 2026: le celebrazioni a FirenzeIl 2 giugno 2026 si celebra l’80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con eventi a Firenze.
Sannio, il 2 Giugno le celebrazioni per la Festa della RepubblicaIl 2 giugno si svolgono le celebrazioni ufficiali per la Festa della Repubblica con cerimonie tra Benevento e Fortore.
Temi più discussi: Sito Istituzionale | Festa della Repubblica, il piano mobilità; Festa della Repubblica: 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di Roma; 2 giugno - Festa della Repubblica; Eventi di giugno, dalla Festa della Repubblica al Volo del Ciuco: modifiche al traffico.
Il #2giugno 1948 via dei Fori Imperiali ospita la prima parata militare della Repubblica. Nel 1949, l'Italia nella NATO, ce ne furono 10 contemporaneamente in altrettante città. Nel 1950 per la prima volta la parata sarà inserita fra le celebrazioni per la Festa dell x.com
2 GIUGNO | Perché la Festa della Repubblica si celebra il 2 giugno. La data commemora il giorno del referendum istituzionale, nel quale si votò anche per la Costituente. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/06/01/al-via-celebrazioni-del-2-giug facebook
80 anni fa, gli italiani scelsero la Repubblica reddit
2 giugno, al via celebrazioni Festa Repubblica con MattarellaL'Italia celebra l’80° anniversario della Festa della Repubblica: Mattarella depone la corona al Milite Ignoto davanti alle massime cariche dello Stato. Il messaggio del Presidente e le parole di Gior ... adnkronos.com
2 giugno, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica: ecco gli eventi in programma a RomaMattarella sceglie una Festa della Repubblica più vicina ai cittadini. Dai giardini del Quirinale aperti alle persone fragili allo spettacolo in piazza con artisti, atleti e giovani: il 2 giugno celeb ... affaritaliani.it