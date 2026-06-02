2 giugno al via celebrazioni Festa Repubblica con Mattarella

Notizia in breve

Oggi si celebra l’80esimo anniversario della Festa della Repubblica. Il presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. È stato accolto dal ministro della Difesa. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina con eventi ufficiali. La giornata prosegue con altre commemorazioni in diverse location pubbliche. Nessuna altra informazione riguardo a eventuali ulteriori iniziative è stata diffusa.