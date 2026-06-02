2 giugno a Firenze spunta la scritta | Meloni appesa

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sono state scritte frasi contro la presidente del Consiglio in un quartiere di Firenze. Tra le scritte comparivano le frasi “Meloni prima della lista” e “Meloni appesa” in un’area del Quartiere 2. Le scritte sono state notate e segnalate alle autorità. Nessuna altra informazione su eventuali indagini o interventi delle forze dell’ordine è stata resa nota.

Nuove scritte contro Giorgia Meloni. Questa volta a Firenze. E non in un giorno qualunque, ma il 2 giugno, Festa della Repubblica “Meloni prima della lista”, “Meloni appesa” si legge in un’area del Quartiere 2. Messaggi che hanno immediatamente suscitato polemiche e richieste di condanna da parte degli esponenti di Fratelli d’Italia. A denunciare l’accaduto sui social, infatti, è stato il consigliere di FdI del Quartiere 2, Simone Sollazzo, che ha definito quanto accaduto “un episodio vergognoso che non può essere liquidato come una semplice bravata o come una manifestazione di dissenso politico”. Secondo il consigliere, in una democrazia è legittimo criticare il governo o contrastare un avversario sul piano politico, ma non alimentare odio e minacce. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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