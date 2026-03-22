Il sindaco di Bologna ha definito il referendum sulla giustizia del 2026 un voto di grande rilevanza, paragonandolo a quello storico tra monarchia e repubblica. La sua dichiarazione è arrivata oggi, in occasione di un evento pubblico, sottolineando l’importanza di questa consultazione elettorale. La data del voto è stata stabilita per il prossimo anno e coinvolge gli elettori italiani su questioni legate al sistema giudiziario.

Bologna, 22 marzo 2026 - 'Sicuramente è un voto molto importante, come lo fu quello per la scelta tra monarchia e repubblica '. Così Matteo Lepore, sindaco di Bologna, all'uscita dal seggio allestito alle Scuole Cesana, zona Barca, dopo aver votato per il referendum sulla giustizia. 'Da questo voto - continua il primo cittadino - un'idea diversa di repubblica, di democrazia e di giustizia'. Per tutta la mattinata, il via vai di persone nel seggio è stato continuo. In diversi hanno fermato il sindaco per parlargli e suggerirgli piccoli problemi da risolvere o solo per salutarlo. Per la prima volta, tra l'altro, gli elenchi degli aventi diritto non erano divisi tra donne e uomini, ma in ordine alfabetico, divisi per cognome A-L e M-Z. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Referendum giustizia 2026, Lepore: “Voto importante come quello che fu tra Monarchia e Repubblica”

Articoli correlati

Leggi anche: Prima dek 2 giugno 1946, quando anche le donne parteciparono al voto del referendum tra monarchia e Repubblica, il vero esordio delle elettrici italiane avvenne il 10 marzo 1946 alle elezioni amministrative post-belliche

Referendum sulla giustizia, la guida al voto: tutto quello che c’è da sapere, dai punti della riforma ai risultatiDopo mesi di scontri, di attacchi alla magistratura, di richiami del Quirinale per moderare i toni, alla fine il referendum sulla giustizia è...

REFERENDUM GIUSTIZIA 2026: Quando, Come e per cosa si VOTA

Una raccolta di contenuti su Referendum giustizia

Temi più discussi: Referendum, Pd in piazza con la segretaria: Il No per difendere la Costituzione; Le ragioni del Sì al referendum per una giustizia giusta (14.03.2026); Lepore: Vogliono solo controllare la giustizia, a questo serve la riforma; Referendum giustizia, a Bologna Elly Schlein per il ‘no’. Poi la maratona per il ‘sì’.

Referendum Giustizia 2026, aperti i seggi: si vota oggi e domani. DIRETTA NEWSGli italiani sono chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della legge costituzionale recante: Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare. I ... tg24.sky.it

Referendum, la diretta. Al voto 290mila bolognesi. Prodi: Vedo tanta gente, è un fatto di civiltàDopo mesi di mobilitazione del fronte del Sì e del No, si chiude la maratona del referendum. Oggi seggi aperti dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Con la chiamata al voto di 290.209 bolognesi su ... bologna.repubblica.it

Referendum Giustizia, Agcom ignorata: ospiti di Rete4 tutti pro-riforma. @Snaporaz92 x.com

REFERENDUM GIUSTIZIA, URNE APERTE | Si vota fino a lunedì alle 15 leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/22/referendum-costituzionale-sulla-giustizia-urne-aperte-si-vota-fino-a-lunedi-alle-15/ facebook