2 giugno la svolta della Repubblica grazie al voto del popolo | 8 libri per sapere di più e meglio del referendum di 80 anni fa

Il 2 giugno 1946 gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e repubblica, determinando così la forma istituzionale del Paese. La consultazione popolare si svolse con un’ampia partecipazione e portò all’abolizione della monarchia, con la proclamazione della Repubblica. La decisione fu presa attraverso un referendum che coinvolse milioni di cittadini e segnò un passaggio fondamentale nella storia politica italiana. La consultazione si tenne appena dopo la fine della Seconda guerra mondiale e la caduta del fascismo.

Il 2 giugno 1946 rappresenta una delle pagine più alte e decisive della storia italiana. In quel giorno, dopo gli anni bui della guerra e della dittatura fascista, il popolo italiano fu chiamato a scegliere il proprio futuro attraverso il referendum istituzionale che segnò il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. Per la prima volta nella storia del nostro Paese, anche le donne esercitarono il diritto di voto in una consultazione nazionale, segnando un passaggio fondamentale verso una piena cittadinanza e una società più giusta e inclusiva. Ottant’anni dopo, grazie al lavoro di molti scrittori, storici e giornalisti si sono riaccese le luci sui protagonisti di questa svolta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Comune di Brembio | 2 Giugno 2026: 80° anniversario della Repubblica Italiana e del voto alle donne

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